Mercato Lazio: Romagnoli aspetta nuovamente l’Al-Sadd

Rino Gattuso ha già iniziato a chiamare quelli che saranno i suoi futuri giocatori. Tra questi, la chiamata più importante è stata rivolta a Romagnoli, con cui il tecnico ha un passato insieme al Milan. Rino conosceva la situazione del difensore, il trasferimento saltato a gennaio all’Al-Sadd e la scadenza del contratto a fine della prossima stagione.
Il difensore non gli ha dato garanzie e sta valutando di nuovo il suo futuro. Era intenzionato a partire e lo è ancora. Non ha ricevuto proposte dalla Lazio, ragion per cui la voglia di Arabia si è riproposta. Al vaglio l’offerta economica, che a gennaio era quantificata in 6 milioni all’anno per tre anni. Oltre che la situazione geopolitica, il difensore è preoccupato dal fatto che Roberto Mancini non sarà più in panchina, diretto verso l’Italia.
Romagnoli non accetterà proposte dall’Italia, una decisione già presa a gennaio per rispetto dei tifosi biancocelesti. A gennaio da incedibile è diventato cedibile nell’ultimo giorno del mercato arabo. Lotito si era convinto ad accontentarlo e a venderlo, tornando sui suoi passi e garantendosi un incasso da circa 7 milioni.