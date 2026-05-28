Mercato Lazio: Romagnoli aspetta nuovamente l’Al-Sadd

Il difensore non gli ha dato garanzie e sta valutando di nuovo il suo futuro. Era intenzionato a partire e lo è ancora. Non ha ricevuto proposte dalla Lazio, ragion per cui la voglia di Arabia si è riproposta. Al vaglio l’offerta economica, che a gennaio era quantificata in 6 milioni all’anno per tre anni. Oltre che la situazione geopolitica, il difensore è preoccupato dal fatto che Roberto Mancini non sarà più in panchina, diretto verso l’Italia.