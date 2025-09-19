Dal Milan alla Romania: Cernigoi riparte dal Cluj

Iacopo Cernigoi lascia per la prima volta nella sua carriera l'Italia e vola in Romania. Il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan è un nuovo giocatore del Cluj come sottolineato dal sito della squadra: ""Siamo felici di annunciare che da oggi Iacopo Cernigoi è il nostro nuovo attaccante! Iacopo è cresciuto nel settore giovanile del Mantova, dove è stato notato dal Milan, con cui ha poi militato nelle giovanili. A livello senior, Iacopo ha militato esclusivamente nel calcio italiano, vestendo maglie come Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia e Vicenza, e la scorsa stagione ha indossato la maglia del Rimini. Gli auguriamo buona fortuna e tanti altri successi con il nostro club!".