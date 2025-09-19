Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Dal Milan alla Romania: Cernigoi riparte dal Cluj

19 Set 2025 - 10:26
© Getty Images

© Getty Images

Iacopo Cernigoi lascia per la prima volta nella sua carriera l'Italia e vola in Romania. Il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan è un nuovo giocatore del Cluj come sottolineato dal sito della squadra: ""Siamo felici di annunciare che da oggi Iacopo Cernigoi è il nostro nuovo attaccante! Iacopo è cresciuto nel settore giovanile del Mantova, dove è stato notato dal Milan, con cui ha poi militato nelle giovanili. A livello senior, Iacopo ha militato esclusivamente nel calcio italiano, vestendo maglie come Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia e Vicenza, e la scorsa stagione ha indossato la maglia del Rimini. Gli auguriamo buona fortuna e tanti altri successi con il nostro club!".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:12
Sampdoria, Conti nel mirino di Torino e Bologna
12:40
Atletico Madrid, cinque club di Premier piombano su Gallagher
11:14
Hellas Verona, Setti e l'aneddoto con Tudor: "Mi strappò il contratto in faccia"
10:26
Dal Milan alla Romania: Cernigoi riparte dal Cluj
09:25
Milan, per la porta spunta il nome di Suzuki