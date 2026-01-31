Pisa, silenzio stampa dopo il Ko col Sassuolo. Riflessioni in corso sulla posizione di Gilardino
Nessuno ai microfoni e in conferenza stampa, per il Pisa, dopo il Ko interno per 3-1 contro il Sassuolo. Silenzio stampa per decisione della società nerazzurra, che affronta ore di profonda riflessione anche a causa della classifica.
I toscani restano ultimi a quota 14 punti (a pari merito col Verona, prossima avversaria venerdì 6 febbraio) e l'unica vittoria in campionato risale al 7 novembre con l'1-0 sulla Cremonese. Al termine della sfida dell'Arena Garibaldi, confronto fra i dirigenti del Pisa per valutare le prossime mosse.
Non è escluso anche un cambio in panchina: Alberto Gilardino è a rischio esonero. Decisione attesa, in un senso o nell'altro, già nelle prossime ore.