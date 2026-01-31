Milan, programmate le visite mediche per due nuovi acquisti
© IPA
Giornate frenetiche a casa Milan. I rossoneri in questi ultimi giorni di mercato sono impegnati su più tavoli: sia in entrata che in uscita. Se sul fronte Mateta non è ancora arrivata la fumata bianca, altre due trattative sono invece andate in porto. Si tratta dell’acquisto di Alphadjo Cisse, esterno classe 2006, dal Verona, e Yahya Idrissi, centrocampista 2007, dalle giovanili del Chelsea.
Entrambi i calciatori sono attesi domani a Milano per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul loro contratto con i rossoneri. Nessuno dei due però arriverà subito in prima squadra: Cissè terminerà la stagione al Catanzaro, mentre Idrissi con ogni probabilità verrà aggregato alla rosa di Milan Futuro.