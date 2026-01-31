Serie D, Douglas Costa è atterrato in Italia: pronto per l'avventura con il Chievo

Douglas Costa in giornata è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa. L'esterno brasiliano è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Serie D con la maglia del Chievo. L'ex Juve e Bayern resterà in gialloblù per 6 mesi, poi raggiungerà Mario Balotelli in Qatar, all'Al-Ittifaq, dove ha firmato un biennale. “Sono felice di essere tornato in Italia dopo anni: qui sono sempre stato accolto bene”, le prime parole del brasiliano. Poi la domanda sul passato bianconero: "Se seguo la Juve? Sì sempre".