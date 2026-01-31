Serie D, Douglas Costa è atterrato in Italia: pronto per l'avventura con il Chievo

31 Gen 2026 - 17:58
© instagram

© instagram

Douglas Costa in giornata è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa. L'esterno brasiliano è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Serie D con la maglia del Chievo. L'ex Juve e Bayern resterà in gialloblù per 6 mesi, poi raggiungerà Mario Balotelli in Qatar, all'Al-Ittifaq, dove ha firmato un biennale. “Sono felice di essere tornato in Italia dopo anni: qui sono sempre stato accolto bene”, le prime parole del brasiliano. Poi la domanda sul passato bianconero: "Se seguo la Juve? Sì sempre". 

Ultimi video

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:59
Milan, programmate le visite mediche per due nuovi acquisti
17:58
Pisa, silenzio stampa dopo il Ko col Sassuolo. Riflessioni in corso sulla posizione di Gilardino
17:58
Serie D, Douglas Costa è atterrato in Italia: pronto per l'avventura con il Chievo
17:35
Ha detto no all'Inter, ora Mlacic è a un passo dall'Udinese
16:08
Inter, fatta per Massolin: rimarrà al Modena fino a fine stagione