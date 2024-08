Il Genoa apre all'ipotesi dell'addio a Retegui: Atalanta e Juventus in corsa, Milik attende

LA SVOLTA

Gasperini vorrebbe il centravanti per sostituire Scamacca e può offrire Touré. Gilardino vorrebbe Milik dai bianconeri

© Getty Images Mateo Retegui può davvero lasciare il Genoa. La situazione che fino a poche ore fa sembrava impossibile data l'incedibilità del centravanti più volte ribadita dal club rossoblù, ora sta iniziando a prendere forma. Alle giuste condizioni anche Retegui - come Gudmundsson - potrebbe lasciare il Grifone e alla finestra ci sono già due club su tutti: Atalanta e Juventus, con Milik attore non protagonista in attesa.

La società bianconera nelle scorse settimane ha più volte sondato il terreno per capire la fattibilità di una operazione per fare di Retegui il vice Vlahovic a Torino, ma solo ora il Genoa ha aperto all'idea di aprire una trattativa dai 25 milioni di euro in su. Il tecnico rossoblù Gilardino avrebbe chiesto alla società di provare a prendere Milik, attaccante polacco in uscita dalla Juventus, e proprio da questa base le rispettive dirigenze proveranno a sedersi a un tavolo per trovare un accordo.

Non solo la Juventus. Il grave infortunio di Scamacca ha costretto l'Atalanta a cambiare i piani di mercato, mollando la pista Folorunsho per provare a prendere un nuovo attaccante. Retegui, tanto quanto Milik nell'operazione Koopmeiners, è un profilo che piace a Gasperini e il discorso per la punta potrebbe allargarsi a Bergamo senza sottovalutare la pedina El Bilal Touré che resta sul mercato, piace allo Stoccarda ma potrebbe tentare una nuova avventura in Serie A accettando il Genoa.