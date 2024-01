Genoa: l'ex Niang vuole tornare e lancia segnali su... Instagram

A VOLTE RITORNANO

Trovano conferme le indiscrezioni su un possibile ritorno a Genova del 29enne attaccante senegalese

© instagram Potrebbe proseguire in Italia la carriera di M'baye Niang, in rotta con l'Adana Demirspor con cui è legato fino al giugno 2025. Il 29enne attaccante francese sta lavorando per rescindere il contratto e tornare in Italia (dove ha anche giocato con Milan e Torino) per vestire la maglia del Genoa. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore hanno trovato conferma proprio da Niang, che ha pubblicato una Instagram Stories che lo ritrae con la casacca del Genoa e con un inequivocabile cuore. Il Grifone è a caccia di una punta vista l'imminente cessione di Puscas al Bari.

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" canta Antonello Venditti. E dopo 9 anni e otto esperienze con squadre diverse, Niang vuole riabbracciare il Genoa, una delle parentesi più felici di una carriera che sembrava folgorante e che invece ha regalato più delusioni che gioie. Niang ha giocato in Liguria tra il gennaio e il giugno 2015, in prestito dal Milan, collezionando 14 presenze condite da 5 gol.

Dopo stagioni anonime per Al Ahli, Bordeaux e Auxerre, Niang si è rilanciato nel campionato turco con la maglia dell'Adana Demirspor, la squadra di Mario Balotelli: 8 gol in 16 presenze il suo bottino. Ora è vicina la rescissione: per la felicità del calciatore e di mister Gilardino che avrà così il tanto atteso vice-Retegui.