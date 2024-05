Genoa, Gudmundsson apre all'Inter: "Io come Mkhitaryan? Posso fare il suo ruolo, ambisco al top"

MERCATO NERAZZURRO

L'attaccante islandese fa l'occhiolino ai nerazzurri, ma apre anche alla possibilità di lasciare il Genoa per una big

Albert Gudmundsson ammicca all'Inter, ma non solo. L'attaccante del Genoa e della nazionale islandese, infatti, piace a tutti e si prospetta una vera e propria asta di mercato per averlo, con numerosi club di A sulle sue tracce. E le parole che il classe 1997 ha detto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio sembrano essere una chiara candidatura ai colori nerazzurri: "Posso giocare anche nel ruolo di Mkhitaryan, a Genova ho giocato da centrocampista in un 3-5-2 e penso di aver gatto bene. Posso ambire a un top club".

Nel corso dell'intervista l'islandese non si è nascosto: "Stesso livello di spregiudicattezza in un top club? Sì, nessun attaccante dovrebbe aver paura di sbagliare. Ovviamente in un top club hai più occasioni di attaccare, per cui anche se un pallone non va come deve non devi smettere di prenderti rischi".

Parole che fanno piacere di certo all'Inter, ma non solo. Su Gudmundsson, infatti, c'è anche la Juventus e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un tentativo del Napoli. Gabriele Giuffrida, agente dell'islandese, a Radio Kiss Kiss infatti ha sottolineato che l'interesse del club partenopeo è "assolutamente concreto". Vedi anche Mercato Tutti pazzi per Gudmundsson: Inter, Juve e Napoli mettono le carte sul tavolo