Genoa, Gattuso dice no: l'ex tecnico del Milan non è convinto del progetto

Non sarà Gennaro Gattuso l'eventuale sostituto di Aurelio Andreazzoli, la cui panchina continua a essere in bilico. L'ex allenatore del Milan, non convinto dal progetto del Genoa, ha declinato l'idea di Preziosi in attesa di proposte più allettanti in Italia o all'estero. Per l'attuale allenatore del Grifone, con ogni probabilità, sarà decisiva la prossima sfida di campionato in programma sabato sera contro il Milan.