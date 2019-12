Genoa: contenzioso con il Bordeaux per Larager

Grane in vista per il Genoa, dopo che il Bordeaux - secondo il quotidiano transalpino Sud-Ouest e l'emittente televisiva France 3 - si sarebbe rivolto alla Fifa per il mancato pagamento del cartellino di Lukas Lerager, sbarcato in Liguria nel gennaio 2019 e poi riscattato in estate per 7 milioni di euro. Soldi che il club di Preziosi non avrebbe ancora versato nelle casse della società transalpina.