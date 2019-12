Genoa: Kouamé, l'infortunio fa saltare la cessione al Crystal Palace

IL RETROSCENA

Non è un periodo semplice per Christian Kouamé, che tre settimane fa ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante il match tra la sua Costa d'Avorio under 23 e il Sudafrica. Un infortunio arrivato nel momento migliore della carriera dell'attaccante, che dovrà restare fuori fino al termine della stagione. La beffa è però doppia, visto che - come riferisce la Gazzetta dello Sport - il giocatore era era già stato virtualmente ceduto al Crystal Palace in cambio di 22 milioni di euro.

L'affare tra Preziosi e il club inglese era stato definito ai primi di novembre, ma il k.o. dell'ivoriano ha ovviamente bloccato l'operazione. Per il Grifone sarebbe stata un'importante plusvalenza, visto che Kouamé è stato acquistato dal Cittadella nel 2018 in cambio di 5 milioni di euro più il 10% ai veneti in caso di vendita futura.

L'attaccante aveva già accettato il trasferimento, pronto a mettersi in gioco in Premier League. L'infortunio ha rovinato i piani, ma a soli 22 anni Kouamé ha tutto il tempo per prendersi al più presto ogni rivincita.