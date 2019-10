Genoa, Andreazzoli ai saluti: salgono sempre più le quotazioni di Thiago Motta

ORE DECISIVE

Sono ore caldissime per la panchina del Genoa. La pesante sconfitta di Parma, salvo colpi di scena, ha segnato la fine dell'esperienza rossoblù di Aurelio Andreazzoli e il club ligure valuta alcuni profili per sostituire l'ex Empoli. Il presidente del Grifone, Enrico Preziosi, ha già incontrato Massimo Carrera, resta viva anche la pista che porta a Francesco Guidolin, ma il nome nuovo nella lista è quello di Thiago Motta, che al momento è nettamente il favorito. Serie A, Parma-Genoa 5-1, gli highlights

Preziosi avrebbe voluto esonerare Abdreazzoli già dopo la sconfitta casalinga con il Milan lo scorso 5 ottobre, ma la decisione di Stefano Pioli, che era la prima scelta, di andare al Milan e il no ricevuto da Gattuso, avevano convinto il numero uno rossoblù a dare un'altra chance al tecnico fortemente voluto la scorsa estate dopo il bel gioco mostrato a Empoli. Ora però il tempo a disposizione del tecnico 65enne è scaduto e per Preziosi sono ore di riflessione: il presidente rossoblù ha già avuto un contatto con Massimo Carrera, ex vice di Conte alla Juve e in Nazionale e vincitore con lo Spartak Mosca del campionato russo nel 2017. Carrera è fermo dal 22 ottobre 2018 e tornerebbe volentieri in Italia, ma l'idea che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore è quella di affidare la panchina a Thiago Motta.

Per l'ex centrocampista di Psg e Barcellona, che ha vinto il triplete da protagonista con la maglia dell'Inter, si tratterebbe di un ritorno in Liguria, dato che nel 2008 ha giocato una stagione con la maglia del Genoa, dove arrivò insieme a Diego Milito. L'italobrasiliano, che ha dato l'addio al calcio giocato nell'estate 2018, ha vissuto la sua prima esperienza in panchina alla guida del Psg Under 19 e sta seguendo il corso per conseguire il patentino da allenatore professionista di Prima Categoria a Coverciano.

E proprio questo la momento sembra il problema principale. Preziosi sarebbe infatti molto tentato di scommettere su Motta per salvare una squadra che ha fatto un punto nelle ultime sei partite e ha la peggior difesa della Serie A, ma non avendo ancora il patentino avrebbe quindi bisogno di un 'tutor' che figurerebbe come allenatore ufficiale per andare in panchina. Tempo fa si era parlato di un possibile coinvolgimento di Luca Chiappino, tecnico della Primavera rossoblù, che possiede il patentino.

Ad ora non sono ancora del tutto da scartare le piste che portano a Carrera e, ancora più defilato, a Guidolin, ma Thiago Motta sembra ormai vicinissimo al sì. Le prossime ore saranno decisive.