Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini ha fatto il punto sul mercato in uscita del Grifone, con particolare attenzione a Frendrup che sarebbe stato seguito da alcuni osservatori della Juventus nel corso del match contro il Lecce: "Ormai Morten è una certezza, è seguito da diversi club ed è normale che vengano a seguirlo per valutarne gli step. Al momento però non c'è in corso nessun tipo di conversazione sulla sua cessione"