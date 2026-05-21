Ciao Juve: il Como pensa a Miretti per l'Europa

Il Como punta Fabio Miretti per rinforzare il centrocampo in vista dell'Europa: la Juventus fissa il prezzo, Fabregas col problema delle liste Uefa

21 Mag 2026 - 11:16
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L'imminente avventura nelle coppe europee costringerà il Como ad ampliare una rosa attualmente corta, con l'obbligo regolamentare di inserire nella lista Uefa elementi formati in Italia, motivo per cui la dirigenza lariana ha messo nel mirino Fabio Miretti della Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2003 rappresenterebbe l'innesto ideale per il tecnico Cesc Fabregas, che si trova a gestire una mediana numericamente ridotta a causa della scadenza contrattuale di Sergi Roberto. La Juventus valuta il cartellino di Miretti circa 15 milioni di euro a titolo definitivo dopo una stagione complicata per il giocatore, che tra infortuni estivi e lo scarso spazio concessogli da Tudor e Spalletti - che lo vede principalmente come trequartista - ha collezionato 30 presenze, un gol e tre assist; l'affare consentirebbe al Como di rigenerare un talento azzurro d'alto livello e di occupare strategicamente uno dei quattro slot obbligatori riservati ai calciatori cresciuti nei vivai nazionali.

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