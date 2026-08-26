Como, ufficiale l'acquisto di Kambwala dal Villarreal

26 Ago 2026 - 11:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© comofootball.com

© comofootball.com

Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Kambwala dal Villarreal CF fino al termine della stagione 2026/27, con opzione di acquisto a titolo definitivo.

Kambwala ha cominciato il suo percorso giovanile in Francia, all’FC Sochaux, prima di unirsi al settore giovanile del Manchester United nel 2020.

Ha fatto il suo debutto da professionista con il Manchester United nel dicembre 2023 contro il West Ham in un percorso che l’ha visto collezionare dieci presenze nella stagione 2023/24, di cui otto in Premier League. È stato inoltre parte della squadra che ha vinto l’FA Cup in quella stagione.

Kambwala è passato al Villarreal nell’estate del 2024, totalizzando 21 presenze tra La Liga e Copa del Rey nella sua prima stagione in Spagna, con il club che ha ottenuto il quinto posto, qualificandosi in UEFA Champions League.

L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha dichiarato: "Willy è un difensore giovane con grandi qualità. È rapido, forte fisicamente e a suo agio difendendo lo spazio, ma ha anche la personalità e il desiderio di voler continuare a migliorare. Ha già giocato in Inghilterra e in Spagna e crediamo che il nostro ambiente lo possa aiutare a fare un ulteriore passo in avanti. Siamo molto felici di averlo qui a Como".

Sul suo arrivo a Como, Willy ha commentato: "Sono molto felice di essere qui, in questo grande club e in questa magnifica città. Percepisco l’ambizione della società e ora non vedo l’ora di mettermi al lavoro. La mia mentalità è quella di non arrendermi mai e farò di tutto per rendere orgogliosi sia il club che i tifosi".

Ultimi video

01:08
Juve, Vicario resta "solo"

Juve, rivoluzione in porta: scelto il vice di Vicario

03:26
Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

03:09
Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

00:56
Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

02:06
Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

00:30
MCH ARRIVO OOSTERWOLDE ROMA MCH

Oosterwolde arriva a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi giallorossi

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:23
CLIP MN OK MERCATO JUVENTUS - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Juve, il Besiktas pensa a Miretti. Kessié può sbloccarsi"

01:19
CLIP MN OK MERCATO MILAN - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Leao, si apre la pista inglese Leao, Nkunku lascia"

01:04
Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

01:47
Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

02:29
Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

02:00
Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

01:08
Juve, Vicario resta "solo"

Juve, rivoluzione in porta: scelto il vice di Vicario

I più visti di Mercato

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Un esterno per Roma e Milan, un nove per Juve e Napoli: cosa manca alle big a una settimana dalla fine del mercato

CLIP MN OK MERCATO JUVENTUS - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Juve, il Besiktas pensa a Miretti. Kessié può sbloccarsi"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:55
Maturro lascia il Genoa: ufficiale il passaggio allo Shakhtar Donetsk
12:30
Manchester City, è ufficiale l'acquisto di Ayyoub Bouaddi: firma fino al 2031
11:54
Lazio, Pinamonti arriva stasera: poi le visite
11:52
Cagliari, Esposito in prestito al Sassuolo e Prati al Santander
11:23
Como, ufficiale l'acquisto di Kambwala dal Villarreal