Como, ufficiale l'acquisto di Kambwala dal Villarreal

L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha dichiarato: "Willy è un difensore giovane con grandi qualità. È rapido, forte fisicamente e a suo agio difendendo lo spazio, ma ha anche la personalità e il desiderio di voler continuare a migliorare. Ha già giocato in Inghilterra e in Spagna e crediamo che il nostro ambiente lo possa aiutare a fare un ulteriore passo in avanti. Siamo molto felici di averlo qui a Como".