Manchester City, è ufficiale l'acquisto di Ayyoub Bouaddi: firma fino al 2031

"Questo è un giorno molto speciale per me e la mia famiglia. Il Manchester City è, per me, il miglior club del mondo. È un sogno essere qui e potermi definire un giocatore del City. Ho passato la maggior parte della mia vita a lavorare duramente per diventare il miglior giocatore possibile e raggiungere il top del gioco. Ho seguito il City per molti anni e adoro il loro stile di gioco. Il City cerca sempre di giocare un calcio di qualità. E hanno dimostrato di essere vincitori – questo Club sembra costruito per vincere.La rosa è di livello mondiale ed Enzo è un allenatore di alto livello. E non vedo l'ora di giocare allo Etihad Stadium, davanti a tutti i tifosi. Ho molto da migliorare. Ho solo 18 anni. Sono soddisfatto dei progressi fatti finora, ma so anche di poter migliorare molto. Questo è senza dubbio il posto migliore per farlo. Questo Club richiede trofei e darò tutto per assicurarci di contendere ogni titolo."