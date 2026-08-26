Manchester City, è ufficiale l'acquisto di Ayyoub Bouaddi: firma fino al 2031

26 Ago 2026 - 12:30
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© Manchestercity

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Il Manchester City ha il sostituto di Rodri: Ayyoub Bouaddi è un nuovo calciatore degli Sky Blues. Il calciatore classe 2007 ha firmato fino al 2031 con gli inglesi, al Lille vanno 95 milioni più 5 di bonus. 

Le parole di Bouaddi

 "Questo è un giorno molto speciale per me e la mia famiglia. Il Manchester City è, per me, il miglior club del mondo. È un sogno essere qui e potermi definire un giocatore del City. Ho passato la maggior parte della mia vita a lavorare duramente per diventare il miglior giocatore possibile e raggiungere il top del gioco. Ho seguito il City per molti anni e adoro il loro stile di gioco. Il City cerca sempre di giocare un calcio di qualità. E hanno dimostrato di essere vincitori – questo Club sembra costruito per vincere.La rosa è di livello mondiale ed Enzo è un allenatore di alto livello. E non vedo l'ora di giocare allo Etihad Stadium, davanti a tutti i tifosi. Ho molto da migliorare. Ho solo 18 anni. Sono soddisfatto dei progressi fatti finora, ma so anche di poter migliorare molto. Questo è senza dubbio il posto migliore per farlo. Questo Club richiede trofei e darò tutto per assicurarci di contendere ogni titolo."

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