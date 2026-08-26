Cagliari, Esposito in prestito al Sassuolo e Prati al Santander

26 Ago 2026 - 11:52
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Sebastiano Esposito verso il Sassuolo in prestito. Anche per chiudere, o almeno sospendere, il braccio di ferro tra giocatore e Cagliari per l'adeguamento del contratto. Se non dovessero esserci ulteriori colpi di scena sembrerebbe questa la soluzione scelta per risolvere la grana nata proprio negli ultimi giorni di ritiro a Ponte di Legno. Manca però ancora l'ufficialità. In cambio da Sassuolo dovrebbe arrivare l'attaccante Riccardo Ciervo, classe 2002, la scorsa stagione al Cesena, utilizzato dai neroverdi anche negli ultimi minuti della sfida di domenica scorsa con l'Atalanta. Certo invece l'addio di Matteo Prati: il Cagliari ha annunciato il prestito fino al 30 giugno al Racing Santander, in Spagna, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Ufficiale anche il prestito all'Albacete di Augustin Albarracin all'Albacete, sempre in Spagna. In ballo ci sono anche altre possibili operazioni: l'attaccante Gennaro Borrelli piace al Padova, in B. Mentre l'Avellino sarebbe molto vicino all'esterno Sebastiano Di Paolo. 

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