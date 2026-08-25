ASSALTO FINALE

Arrivata l'offerta ufficiale del Como per Kean: 40 milioni bonus compresi. Ora tocca alla Fiorentina

Operazione da 35 più 5. La squadra lombarda si aspetta una risposta entro 48 ore ma i viola cercano un sostituto

25 Ago 2026 - 22:47
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E' arrivato il rilancio del Como per Moise Kean. L'offerta alla Fiorentina è ora di circa 40 milioni di euro, di cui 35 di parte fissa e 5 di bonus. Più o meno la cifra sempre richiesta dalla Viola e dal suo direttore sportivo Paratici, che comunque, nonostante l'arrivo di Pellegrino, pensa che la squadra di Grosso abbia la necessità di trovare un sostituto dell'attaccante della Nazionale azzurra. E' per questo che, nonostante sia stata alzata l'offerta, la dirigenza toscana sta ancora valutando se sia il caso di privarsi del suo attaccante. 

Fabio Paratici, nel giorno di Roma-Fiorentina, aveva dichiarato: "Non abbiamo bisogno di vendere anzi siamo attenti alle opportunità per completare la squadra. Via solo chi lo chiede e, se arriva un'offerta congrua, troveremo un sostituto pari o migliore. Ne parleremo nei prossimi giorni". 

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