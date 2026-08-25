Arrivata l'offerta ufficiale del Como per Kean: 40 milioni bonus compresi. Ora tocca alla Fiorentina

E' arrivato il rilancio del Como per Moise Kean. L'offerta alla Fiorentina è ora di circa 40 milioni di euro, di cui 35 di parte fissa e 5 di bonus. Più o meno la cifra sempre richiesta dalla Viola e dal suo direttore sportivo Paratici, che comunque, nonostante l'arrivo di Pellegrino, pensa che la squadra di Grosso abbia la necessità di trovare un sostituto dell'attaccante della Nazionale azzurra. E' per questo che, nonostante sia stata alzata l'offerta, la dirigenza toscana sta ancora valutando se sia il caso di privarsi del suo attaccante.