La Fiorentina annuncia il ritorno di Iachini in panchina

UFFICIALE

Subentra al dimissionario Prandelli con l'obiettivo di portare a una salvezza tranquilla i viola

Adesso è ufficiale: Giuseppe Iachini torna alla guida della Fiorentina dopo le dimissioni di Cesare Prandelli. Lo ha annunciato la società viola in un comunicato. Iachini, che era stato esonerato nel novembre scorso ed è ancora sotto contratto con il club di Commisso, è sceso subito in campo per dirigere il primo allenamento del "nuovo" corso al centro sportivo 'Davide Astori'.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Prandelli si dimette: "La mia carriera può finire qui". Iachini pronto a tornare Il suo compito sarà quello di portare la squadra alla salvezza nelle 10 giornate che mancano alla fine del campionato. Il 56enne allenatore venne esonerato con la squadra 12.a in classifica, al termine di un Parma-Fiorentina terminato 0-0. Era la 7a giornata, la viola aveva 8 punti in classifica ed era a +3 sulla zona retrocessione, con una media di 1.14 punti a partita.

Iachini torna in sella dopo 21 giornate di gestione Prandelli in cui la Fiorentina ha rimediato 21 punti, per una media di 1 punto a gara e con un margine sulla terzultima di 7 lunghezze. A fine anno, poi, le strade si separeranno e a Firenze partirà un nuovo corso.