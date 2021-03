Fiorentina, Prandelli si dimette: "La mia carriera può finire qui". Iachini pronto a tornare

FIORENTINA

Ufficiale l'addio del tecnico a due giorni dal ko col Milan. La lettera di addio sul sito viola

Clamoroso in casa Fiorentina: Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni e lascerà la panchina viola. Il tecnico di Orzinuovi saluta Firenze a due giorni dal ko contro il Milan, dopo aver collezionato appena 5 vittorie in 21 giornate di campionato. "Mi fermo per ritrovarmi. La mia carriera può finire qui ma non ho rimpianti". Al suo posto pronto a tornare Beppe Iachini, a cui Prandelli era subentrato a inizio novembre. Getty Images

Il grande ritorno dell'ex ct, che aveva guidato la Fiorentina dal 2005 al 2010, non è andato esattamente come Commisso si aspettava: la squadra ha conquistato appena 21 punti in Serie A dal 22 novembre in avanti e attualmente si trova al 14esimo posto in classifica, con 7 punti di margine sulla zona retrocessione.

"La Fiorentina informa che, in data odierna, l’allenatore Cesare Prandelli ha presentato alla Dirigenza del Club le proprie dimissioni - si legge nella nota della Fiorentina - La Società viola, con enorme dispiacere, ha accolto la richiesta del tecnico comprendendone le ragioni, che vanno oltre il calcio giocato. Cesare Prandelli è l’allenatore e l’uomo che in questi mesi ha dato tutto se stesso dimostrando, ancora una volta, il profondo legame e affetto che lo lega alla città di Firenze e alla Fiorentina. Il Presidente Commisso, la Dirigenza, la Squadra e tutto il Popolo viola ringraziano Cesare Prandelli, augurandogli di ritrovare al più presto la serenità e le energie necessarie per ottenere le migliori fortune per il suo futuro umano e professionale".

LA LETTERA DI PRANDELLI

"Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi. Per questo credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ritrovare chi veramente sono". In una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale della Fiorentina, Cesare Prandelli ha spiegato i motivi che l'hanno spinto alle dimissioni. "È la seconda volta che lascio la Fiorentina. La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione - ha ricordato l'ormai ex tecnico dei viola - Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulano scorie, veleni che talvolta ti presentano il conto tutto assieme".



"In questo momento della mia vita mi trovo in un assurdo disagio che non mi permette di essere ciò che sono - ha raccontato l'ex ct della nazionale nella sua lettera d'addio - Ho intrapreso questa nuova esperienza con gioia e amore, trascinato anche dall'entusiasmo della nuova proprieta'. Ed e' probabilmente il troppo amore per la città, per il ricordo dei bei momenti di sport che ci ho vissuto che sono stato cieco davanti ai primi segnali che qualcosa non andava, qualcosa non era esattamente al suo posto dentro di me. La mia decisione è dettata dalla responsabilità enorme che prima di tutto ho per i calciatori e per la società, ma non ultimo per il rispetto che devo ai tifosi della Fiorentina. Chi va in campo a questo livello, ha senza dubbio un talento specifico, chi ha talento è sensibile e mai vorrei che il mio disagio fosse percepito e condizionasse le prestazioni della squadra".

In attesa di notizie ufficiali da parte della società, Beppe Iachini (ancora sotto contratto) si sta preparando a tornare e guidare la squadra fino al termine della stagione, con l'obiettivo di raggiungere una salvezza il più tranquilla possibile. Nel frattempo bisognerà cominciare a pensare al futuro: le ipotesi Sarri e Spalletti appaiono troppo dispendiose per i conti del club, che ha dunque messo nel mirino un allenatore economicamente più "accessibile" come Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo sta negoziando il rinnovo con i neroverdi, ma la Fiorentina è pronta all'assalto.