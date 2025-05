Colpo di scena alla Fiorentina: Raffaele Palladino si è dimesso

Clamoroso colpo di scena in casa Fiorentina. Raffaele Palladino si è dimesso dal suo incarico a poche settimane dall'annuncio ufficiale del suo rinnovo con la Viola fino al 2027. Mossa ancora tutta da interpretare nell'ambito dell'intricato domino degli allenatori che sta interessando diverse squadre di Serie A o di possibili divergenze con il club. Colti di sorpresa, i dirigenti della Fiorentina starebbero cercando di far cambiare idea a Palladino in tutti i modi, ma l'ex tecnico del Monza sembrerebbe intenzionato a non tornare sui suoi passi.