Il portiere della nazionale serba di calcio, Đorđe Petrović, è vicino al trasferimento in uno dei club inglesi. Sebbene siano stati menzionati anche Leeds e Sunderland, al momento sembra essere più vicino al Bournemouth e all’Aston Villa. L’Aston Villa, di cui non si è parlato molto finora, è in realtà uno dei due club inglesi maggiormente interessati a Đorđe Petrović. Nella scorsa stagione, Petrović ha giocato in prestito allo Strasburgo, dove ha avuto prestazioni straordinarie: è stato inserito nella squadra ideale del campionato francese stilata da Opta ed è stato nominato miglior giocatore dello Strasburgo, con cui ha conquistato anche la qualificazione alle coppe europee.



Petrović era in prestito dallo Chelsea al club francese. Secondo il Chelsea, al momento non può partire per una cifra inferiore a 25 milioni di sterline. A un certo punto, c’era anche l’idea di un trasferimento al Milan, con Mike Maignan che sarebbe andato allo Chelsea, ma quell’ipotesi è stata abbandonata.



Petrović è in una forma straordinaria, è attualmente il portiere titolare della nazionale serba e allo Chelsea è arrivato dal New England Revolution, dove era considerato uno dei migliori portieri della MLS. L’allenatore Enzo Maresca ritiene di avere attualmente soluzioni migliori nel ruolo di portiere, anche se molti tifosi dello Chelsea credono che Petrović sia una scelta migliore, soprattutto perché ha notevolmente migliorato il suo gioco, incluso il gioco con i piedi.



Secondo diversi rapporti, Đorđe Petrović è il portiere con la percentuale di passaggi riusciti più alta tra le cinque migliori leghe europee. Petrović è stato visto a Londra insieme al suo agente, Aleksandar Radosavljević, il che indica che il suo trasferimento in uno dei club inglesi è ormai molto vicino.