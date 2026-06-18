la programmazione

Fiorentina, Paratici: "Vogliamo che Kean sia il nostro numero 9, ma in caso di offerte importanti..."

Il direttore sportivo viola: "Grosso per costruire un progetto competitivo e duraturo"

18 Giu 2026 - 12:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Kean (Fiorentina) - 52 milioni © Getty Images

Kean (Fiorentina) - 52 milioni © Getty Images

Grosso, Kean, la famiglia Commisso e le ambizioni per il futuro viola. Sono per lo più questi i temi attorno a cui ha ruotato la conferenza di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. La costruzione della squadra per la nuova stagione fa perno innanzitutto sul nuovo tecnico: "Abbiamo scelto Fabio Grosso come unico candidato. Vogliamo costruire una Fiorentina competitiva e duratura, essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Ho una mentalità molto competitiva e quindi non accetto da me stesso di arrivare per quattro anni di seguito ottavo. Non accetto una situazione piatta. Bisogna cercare di prendersi rischi per costruire qualcosa dove forse ci vuole tempo e arrivano critiche".

Ripartire da Grosso ha significato non rinnovare il contratto a Paolo Vanoli: "E' stata una decisione difficile. Siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata con lui - ha spiegato Paratici - e su quello che dovevamo fare in questa stagione sportiva. Ha fatto un grandissimo lavoro. Credo che in questi ultimi cinque mesi abbiamo fatto un bel lavoro per supportarlo. Come dissi, l'allenatore è il 'Re Leone' nello spogliatoio, quindi noi dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori possibili per rendere al massimo. Credo che lo abbiamo fatto e lui è stato bravissimo a portare avanti una situazione molto complicata. Poi, quando si è a capo di un qualsiasi gruppo, si è chiamati a prendere delle decisioni per il bene di un gruppo su quel che si farà, che sarà o che si potrà fare. Siamo arrivati alla fine del campionato, ci siamo presi il nostro tempo. Abbiamo ragionato un attimo in maniera razionale e abbiamo preso questa decisione".

Una decisione, invece, non c'è ancora su Kean. C'è una volontà, c'è un augurio, ma la legge del mercato impone di essere aperti a ogni eventualità: "Non vi racconto in questo periodo di mercato quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Kean è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina e tutti sanno quanto sono affezionato a lui. Ma siamo in una fase di mercato. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9, ma tutti i club, tranne i primi 5 o 6 al mondo, non hanno la forza di trattenere i calciatori in caso di offerte importanti".

Infine, la proprietà. E su questo tema Paratici è stato perentorio: "La proprietà della Fiorentina è solida e ha ribadito la volontà di costruire una squadra competitiva, ma serve comunque tempo. Come ha detto il presidente Commisso, speriamo di non ritrovarci mai più nella situazione della stagione appena conclusa. C'è la volontà, il desiderio e il sogno di Rocco Commisso che va portato avanti da noi, di creare una Fiorentina stabile, solida, e che possa anno dopo anno raggiungere determinati risultati. Difficile specificare quale risultato: cerchiamo risultati di crescita, di valore, risultati di sostenibilità, che permettano alla Fiorentina di giocare ogni anno un ruolo più importante".

Leggi anche
Vicario e Milinkovic-Savic

Intrigo portieri: il Napoli piomba su Vicario, ma la Juventus valuta Milinkovic-Savic

L'Inter si tiene stretta Chivu: rinnovo a un passo, si attende l'annuncio

cardinale ibrahimovic

"Allenatore in una settimana" e poi… Milan, cronaca del mese più umiliante di sempre: mai ricevuti tanti ‘no’

fiorentina
paratici
kean

Ultimi video

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:14
MCH USCITA MAROTTA SEDE INTER 18/6 MCH

Inter, toccata e fuga in sede per Marotta

00:05
MCH ARRIVO MAROTTA IN SEDE MCH

Inter, Marotta arriva in sede tra mercato e rinnovo di Chivu

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

I più visti di Fiorentina

Fiorentina, Cutrone ha firmato

Il Rinascimento Viola parte da Grosso: intesa di massima per un biennale

Fagioli-Milan, Allegri rivuole il pupillo: la richiesta di Max e la posizione della Fiorentina

Sarri, Grosso e...Aquilani, aspettando Italiano: panchine roventi in Serie A, gli scenari estivi

Fiorentina, Paratici pesca in casa Juve: Rugani e Gatti nel mirino

Dzeko-Fiorentina, aria di addio: De Rossi lo vuole al Genoa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:45
Portogallo, Martinez può lasciare a fine Mondiale: tratta con l'Al Nassr
12:41
Atalanta, c'è la prima offerta per Gaetano: si tratta col Cagliari
Mason Greenwood
12:32
Roma, l'assist per Greenwood arriva dalla... Uefa: ora il Marsiglia ha fretta, Gasp prepara l'offerta
IBRAHIMA KONATE; LIVERPOOL; VdM: 60 MLN
12:06
"È ufficiale": continua l'incredibile mercato del Real Madrid da un annuncio al giorno
12:00
La Lazio respinge l'assalto del Napoli a Gila: Lotito non fa sconti