Fiorentina, Paratici: "Vogliamo che Kean sia il nostro numero 9, ma in caso di offerte importanti..."

Ripartire da Grosso ha significato non rinnovare il contratto a Paolo Vanoli: "E' stata una decisione difficile. Siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata con lui - ha spiegato Paratici - e su quello che dovevamo fare in questa stagione sportiva. Ha fatto un grandissimo lavoro. Credo che in questi ultimi cinque mesi abbiamo fatto un bel lavoro per supportarlo. Come dissi, l'allenatore è il 'Re Leone' nello spogliatoio, quindi noi dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori possibili per rendere al massimo. Credo che lo abbiamo fatto e lui è stato bravissimo a portare avanti una situazione molto complicata. Poi, quando si è a capo di un qualsiasi gruppo, si è chiamati a prendere delle decisioni per il bene di un gruppo su quel che si farà, che sarà o che si potrà fare. Siamo arrivati alla fine del campionato, ci siamo presi il nostro tempo. Abbiamo ragionato un attimo in maniera razionale e abbiamo preso questa decisione".