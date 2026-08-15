Tomori in uscita e caccia all'esterno: ipotesi di scambio con Tavares della Lazio

Oggi pomeriggio il Milan sfida il Manchester United nell'ultima amichevole prima dell’inizio del campionato e nei rossoneri non ci sarà Fikayo Tomori, non convocato perché non fa più parte del progetto tecnico di Ruben Amorim. Per il difensore inglese in scadenza nel 2027 il Diavolo cerca ora una sistemazione e secondo quanto riporta questa mattina l'edizione di Repubblica, un'ipotesi potrebbe essere la Lazio di Gennaro Gattuso. Non è infatti un mistero che il Diavolo stia cercando un nuovo esterno a tutta fascia e pensa a uno scambio con Nuno Tavares, che viene valutato circa 20 milioni di euro dal club di Lotito.