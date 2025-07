Kean dice no all'Arabia Saudita: ora la Fiorentina spera nel rinnovo

La sabbia nella clessidra continua a scorrere, inesorabile, granello dopo granello. I tifosi della Fiorentina hanno segnato sul calendario il 15 luglio con un "circoletto rosso": no, non si tratta dell'inizio delle ferie, ma del termine della clausola da 52 milioni presente nel contratto di Moise Kean. Il centravanti della Nazionale è arrivato a Firenze soltanto 12 mesi fa per 14 milioni nello scetticismo più totale. Oggi la situazione si è completamente ribaltata: dopo una stagione da 25 gol tra tutte le competizioni, Moise è diventato il leader tecnico e caratteriale della Viola, il bomber da cui passano obiettivi e sogni della prossima stagione. La fedeltà dell'ex Juve però, in queste settimane di calciomercato, è stata messa a dura prova dai milioni dell’Arabia Saudita. Prima l'Al Qadsiah, ora l'Al HIlal di Simone Inzaghi: Kean per valore attuale e potenziale fa gola a moltissimi, a maggior ragione con un prezzo "abbordabile" come quello della clausola se confrontato agli altri attaccanti sul mercato.