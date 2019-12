Fiorentina: incontro tra Commisso e il papà di Chiesa

FIORENTINA

Si è svolto in mattinata l'atteso incontro tra Rocco Commisso ed Enrico Chiesa, papà e agente di Federico. Alla fine del summit, il patron della Fiorentina non ha nascosto la sua soddisfazione. "Ho avuto una bella impressione dalla famiglia Chiesa e le cose andranno meglio di come mi aspettavo - ha spiegato - E’ stato un incontro positivo, anzi assai positivo. Non abbiamo parlato troppo del futuro, ma del presente: siamo uniti per fare meglio”.

Un primo faccia a faccia per allentare la tensione e porre le basi per il futuro. La Fiorentina vorrebbe rinnovare il contratto di Federico in scadenza nel 2022, ma le sirene di Inter ( pronti 40 milioni e il cartellino di Politano) e Juve sono fortissime e il giocatore non appare poi così convinto. “Ho incontrato Enrico per la prima volta, me lo ricordo quando giocava ed era un grande calciatore, un bomber. E’ una bravissima persona e come ogni padre vuole il bene del proprio figlio" le parole di Comisso al termine del vertice.

Intanto il ragazzo, fermo ai box per una infiammazione all'adduttore, potrebbe tornare in campo contro il Torino. "Speriamo intanto che possa recuperare per domenica ma ancora non c’è questa sicurezza" ha confessato il numero 1 viola.