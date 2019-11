Inter, assalto a Chiesa: tentativo già a gennaio?

Il grande summit di mercato verrà fatto solo dopo la gara con il Barcellona, molto dipenderà dalla qualificazione agli ottavi di Champions, con relativi denari, ma l'Inter si sta già muovendo secondo le indicazioni di Conte, che ha fatto solo una richiesta dall'estate scorsa: Federico Chiesa. Conte lo vuole fortemente e dal punto di vista calcistico è proprio innamorato dell'esterno viola, per gli strappi che potrebbe dare, in un 3-4-3 o in un 3-4-2-1, ma secondo fonti vicine a lui vorrebbe provarlo a tutta fascia dove è convinto che potrebbe fare la differenza.