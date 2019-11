Fiorentina, vertice con l'agente di Chiesa: ok la cessione, ma non alla Juve

IL CASO

La Fiorentina prova a fare chiarezza e riportare il sereno attorno a Federico Chiesa. Il giovane attaccante, non è un mistero, vorrebbe lasciare i viola il prima possibile e su di lui si sono fiondate da tempo Juventus e Inter. I malanni degli ultimi tempi e la panchina di Verona hanno aumentato la tensione tra il giocatore e la società. Che ha così deciso di intervenire, incontrando il padre e procuratore del giocatore, Enrico. Chiesa, dubbi sul futuro

Al vertice non ha partecipato il presidente Rocco Commisso, che pure è arrivato in città, ma erano presenti il ds Daniele Pradè e il dg Joe Barone, per parlare di futuro. Pare certo che Chiesa non rinnoverà (il contratto è in scadenza nel 2022) e a questo punto la Fiorentina sarebbe intenzionata ad accontentare il giocatore azzurro. Ma cedendolo solo a club stranieri. Da cui, però, non sono ancora arrivate offerte concrete.

Al contrario, l'Inter si sarebbe fatta avanti con Gabigol e Politano, più un conguaglio cash. L'impressione, tuttavia, è che il giocatore preferirebbe la Juve. L'unica squadra su cui la Fiorentina vorrebbe porre il veto dopo le avances della scorsa estate, poi non andate a buon fine.

