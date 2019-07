Fiorentina, Commisso propone a Chiesa rinnovo e aumento d'ingaggio

LA TATTICA

La carota dopo il bastone. La Fiorentina prova a blindare Federico Chiesa, al centro di un vero proprio caso con la Juventus interessata al talento e i viola decisi a farlo rimanere in Toscana. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la società gigliata incontrerà a breve Enrico Chiesa, padre e agente del 21enne. Sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2023 (un anno in più rispetto alla scadenza attuale del contratto) con un corposo aumento d'ingaggio: l'attaccante guadagnerebbe circa 3,5 milioni a stagione (ora percepisce la metà). Chiesa resta un caso

Il faccia a faccia dovrebbe andare in scena la prossima settimana, prima del test con il Livorno in programma il 3 agosto. La Fiorentina comunque non intende fare sconti in alcun modo: Chiesa resterà (almeno per altri 12 mesi) anche qualora dovesse rifiutare il prolungamento. Del resto i dirigenti sono stati chiarissimi nelle dichiarazioni pubbliche e con il giocatore, con il quale il confronto è stato molto duro. Ora il club 'tende la mano' all'ala sperando che possa ritornare la quiete dopo la tempesta.