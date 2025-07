Inzaghi tenta Kean: i 20 milioni netti all'anno dell'Al Hilal fanno vacillare l'attaccante viola

Kean ha una clausola rescissoria da 52 milioni, valida ancora per qualche giorno e solo per l'estero, che gli arabi sono disposti a pagare. L'alternativa è restare in attesa per capire quale possa essere la volontà del giocatore. E' chiaro che sia la sua decisione quella che farà pendere l'ago della bilancia sul futuro dell'attaccante azzurro. Moise aveva rifiutato un'offerta da 15 milioni dall''Al-Qadsiah, che poi è andata su Retegui. Ora le cifre e le prospettive sono diverse. In viola prende circa due milioni all'anno, è evidente che la differenza sia notevole. Dopo il 15 luglio, alla scadenza della clausola valida per l'estero, se l'Al Hilal non si sarà ancora fatto avanti, la Fiorentina potrebbe proporgli uno stipendio al raddoppio. Ma resta sempre fondamentale la volontà del giocatore.