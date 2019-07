Fiorentina, Commisso: "Voglio tenere Chiesa e lo farò. Alla Juve dico..."

“Chiesa? Ho detto dal primo giorno che voglio tenere Federico, l’intenzione c’è e penso che lo farò". Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non molla il suo gioiello. "Io voglio trattare tutti i giocatori con rispetto, come si meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro. Un messaggio alla Juve? Ha strapotere in Italia, poi quando va in Europa torna a casa senza niente, Sono disgustato. Il campionato deve essere più equilibrato". Il suo braccio destro Joe Barone: "Con Chiesa nessun problema. E' un giocatore della Fiorentina e resta qui".

A New York, mentre il resto della squadra si dirigeva al molo per la crociera in battello sul fiume Hudson, Chiesa si è trattenuto una ventina di minuti sul pullman della Fiorentina con Barone e Giancarlo Antognoni, "Tutto a posto", le uniche parole pronunciate dall'attaccante mentre raggiungeva i compagni. "Con Federico Chiesa ho parlato oggi e gli ho detto che lui era il primo giocatore che avrebbe indossato la maglia viola. Con Federico non ci sono problemi, è un giocatore della Fiorentina e rimane alla Fiorentina. Dobbiamo finirla con questa storia". Durante la crociera panoramica sul fiume Hudson sono state presentate le nuove maglie viola. E Chiesa era tra i "modelli".