Fiorentina, rivoluzione in attacco: Cabral al Benfica, arrivano Beltran e Nzola

MANOVRE VIOLA

La punta del River Plate dovrebbe sbarcare in Italia a metà settimana e per il centravanti dello Spezia c'è grande ottimismo

© Getty Images Rivoluzione in attacco alla Fiorentina. In attesa di definire i dettagli della cessione di Arthur Cabral al Benfica, la Viola si prepara infatti ad accogliere Lucas Beltran e M'Bala Nzola. Due innesti importanti per puntellare il reparto avanzato, provare ad aumentare la potenza di fuoco della squadra e dare nuove soluzioni tattiche a Vincenzo Italiano. Per la Fiorentina, dunque, sono ore convulse per le manovre in entrata e in uscita.

Beltran, attaccante argentino del River Plate classe 2001, dovrebbe arrivare a Firenze a metà settimana, dopo l'impegno in Coppa Libertatores. Si tratta di un investimento da 25 milioni di euro compresa una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore invece è pronto un contratto fino al 2028 da 1,8 milioni di euro a stagione.

Quanto a Nzola, centravanti dello Spezia classe '96 che ha già lavorato con Vincenzo Italiano a Trapani e nella squadra ligure, i costi si aggirano invece sui 10 milioni più il cartellino del terzino Niccolò Pierozzi. Trattativa già ben avviata e su cui filtra un forte ottimismo da parte della Fiorentina, decisa a chiudere l'operazione in tempi brevi per far aggregare rapidamente il giocatore al resto del gruppo.

Sempre in entrata poi a Firenze si registrano anche alcune manovre per la porta. Dall'Hertha Berlino è infatti in arrivo il portiere danese Oliver Christensen per circa sei milioni di euro, mentre mentre Michele Cerofolini è destinato al Frosinone.

Sul fronte uscite invece il brasiliano Cabral è pronto ad accasarsi al Benfica: i viola dovrebbero incassare, secondo quanto riferisce la stampa portoghese, circa 25 milioni comprensivi di bonus. L'attaccante era arrivato a Firenze dal Basilea per 14,5 milioni più bonus nel gennaio 2022 quando fu ceduto Dusan Vlahovic alla Juventus.