Fiorentina, ufficiale Kean dalla Juve: ha firmato un quinquennale

FIORENTINA

L'attaccante arriva per 13 milioni più 5 di bonus. Il saluto del club bianconero

© acf fiorentina Moise Kean è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Ad annunciarlo il club viola. L'ex attaccante della Juve classe 2000, che nella giornata di lunedì ha svolto le visite mediche, ha firmato un contratto di 5 anni con un ingaggio di 2,2 milioni a stagione più bonus. Arriva alla Fiorentina a titolo definitivo per 13 milioni di euro più 5 di bonus. Nell'ultima stagione con la maglia bianconera ha collezionato 20 presenze tra Serie A e Coppa Italia. "In bocca al lupo", il saluto della Juve a Kean.

"Ho scelto Firenze e la Fiorentina perché sono una città e dei colori con tante ambizioni ed è quello che ricerco ora quindi è la cosa perfetta per me - ha detto Kean ai microfoni del club - Il Viola Park è un centro meraviglioso e questo ti stimola per andare in campo e dare il cento per cento".

In carriera Kean, oltre alla maglia della Juve, ha indossato le casacche di Verona, Everton e Psg, vincendo, nel corso della sua giovane carriera, 3 Campionati Italiani, 2 Coppe Italia, una Coppa di Francia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Francese. Ha indossato la maglia di tutte le selezioni Nazionali, dall’Under 15 fino alla Nazionale Maggiore con la quale ha disputato 15 partite, realizzando 4 reti.