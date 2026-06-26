Fiorentina, arriva Viery Fernandes per la difesa. Chi è il primo colpo dell'era Paratici

Nato a Ubá il 2 gennaio 2005, Viery è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gremio, club che lo ha tesserato quando aveva solo dieci anni. Alto 1,87 m e dotato di un'imponente struttura fisica, il brasiliano è un difensore centrale di piede mancino. Il suo debutto in prima squadra risale al 27 gennaio 2025 nel Campeonato Gaúcho. Nonostante la giovane età, ha già collezionato ben 36 presenze e una rete con la maglia del club di Porto Alegre. Oltre a presidiare il centro della difesa, grazie alle sue doti tecniche e atletiche, in passato è stato impiegato con successo anche nel ruolo di terzino sinistro. La vera e propria esplosione del centrale è arrivata all'inizio del 2026 con l'approdo sulla panchina del Gremio del tecnico portoghese Luís Castro. Se nel 2025 le sue apparizioni erano state sporadiche e spesso adattate sulla fascia, l'allenatore lo ha rimesso al centro del progetto (e della difesa), trasformandolo in un titolare inamovibile e trascinatore nella conquista del Campeonato Gaúcho.