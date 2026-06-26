Mercato Viola

Fiorentina, arriva Viery Fernandes per la difesa. Chi è il primo colpo dell'era Paratici

Operazione da 17 milioni di euro complessivi per il difensore classe 2005, che firmerà un quinquennale. Battuta la concorrenza europea per il mancino cresciuto nel Gremio

26 Giu 2026 - 11:04
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Il mercato della Fiorentina si accende subito con un colpo di prospettiva e spessore per il reparto difensivo. Come annunciato da Fabrizio Romano, il club viola ha chiuso l'acquisto dal Brasile di Viery Fernandes Santos Lopes, difensore centrale del Gremio. L'operazione, la prima condotta in prima persona da Fabio Paratici, si è concretizzata sulla base di 15 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus, per un totale di 17 milioni (Sarà il terzo difensore più pagato di sempre del Brasileirão). Il giocatore si legherà alla maglia gigliata per i prossimi cinque anni, con un contratto valido fino al 2031.

Nato a Ubá il 2 gennaio 2005, Viery è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Gremio, club che lo ha tesserato quando aveva solo dieci anni. Alto 1,87 m e dotato di un'imponente struttura fisica, il brasiliano è un difensore centrale di piede mancino. Il suo debutto in prima squadra risale al 27 gennaio 2025 nel Campeonato Gaúcho. Nonostante la giovane età, ha già collezionato ben 36 presenze e una rete con la maglia del club di Porto Alegre. Oltre a presidiare il centro della difesa, grazie alle sue doti tecniche e atletiche, in passato è stato impiegato con successo anche nel ruolo di terzino sinistro. La vera e propria esplosione del centrale è arrivata all'inizio del 2026 con l'approdo sulla panchina del Gremio del tecnico portoghese Luís Castro. Se nel 2025 le sue apparizioni erano state sporadiche e spesso adattate sulla fascia, l'allenatore lo ha rimesso al centro del progetto (e della difesa), trasformandolo in un titolare inamovibile e trascinatore nella conquista del Campeonato Gaúcho.

Le sue prestazioni avevano inevitabilmente attirato l'attenzione delle big europee. Il Gremio lo aveva persino proposto alla Juventus all'interno dell'operazione per Arthur. Nel contratto del classe 2005 era inoltre presente una clausola rescissoria monstre da 50 milioni di euro. La dirigenza viola è stata però abilissima a scavalcare i rumors e a trattare direttamente con la società brasiliana, strappando il sì definitivo a cifre decisamente inferiori rispetto alla clausola. La Fiorentina piazza così il suo primo colpo estivo.

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