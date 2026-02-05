Barcellona, il punto sul futuro di Rashford

Marcus Rashford e il Barcellona non hanno alcuna intenzione di separarsi a fine stagione. Arrivato in prestito dal Manchester United la scorsa estate, l'attaccante sembra essere tornato ai livelli di un tempo e ora spera che i blaugrana riescano a riscattarlo tra qualche mese. L'opzione di acquisto è fissata a 30 milioni di euro ma la situazione economica degli spagnoli potrebbe riservare non belle sorprese. Rashford ne è consapevole e sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio, sperando anche in uno sconto da parte dei Red Devils sul suo cartellino. L'inglese non vuole tornare allo United e sarebbe pronto a cercare un'altra squadra se l'operazione con il Barcellona dovesse fallire.