Barcellona, il punto sul futuro di Rashford

05 Feb 2026 - 17:30

Marcus Rashford e il Barcellona non hanno alcuna intenzione di separarsi a fine stagione. Arrivato in prestito dal Manchester United la scorsa estate, l'attaccante sembra essere tornato ai livelli di un tempo e ora spera che i blaugrana riescano a riscattarlo tra qualche mese. L'opzione di acquisto è fissata a 30 milioni di euro ma la situazione economica degli spagnoli potrebbe riservare non belle sorprese. Rashford ne è consapevole e sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio, sperando anche in uno sconto da parte dei Red Devils sul suo cartellino. L'inglese non vuole tornare allo United e sarebbe pronto a cercare un'altra squadra se l'operazione con il Barcellona dovesse fallire.  

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Il pagellone: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

6. Ademola Lookman: 31 milioni di euro (Atletico Madrid) che possono diventare 36

Lookman è l'ultima: con i Percassi incassati 700 milioni di plusvalenze

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:28
Oltre 5.900 trasferimenti e oltre 1,3 mld spesi da club: record nel calcio femminile
17:30
Barcellona, il punto sul futuro di Rashford
16:10
Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Gnabry
15:10
Fiorentina, Kouamé nel mirino dell'Aris Salonicco
13:34
Duran va allo Zenit San Pietroburgo: era stato proposto anche in Serie A