Oltre 5.900 trasferimenti e oltre 1,3 mld spesi da club: record nel calcio femminile

Nel calcio maschile, i club inglesi hanno fatto da apripista con una spesa totale per i trasferimenti di oltre 360 milioni di sterline. La top five è stata completata dai club italiani, brasiliani, tedeschi e francesi. Nel frattempo, i club francesi hanno ricevuto l'importo più alto in termini di diritti di trasferimento (>180 milioni di sterline), seguiti dai club italiani, brasiliani, inglesi e spagnoli. Il Brasile è risultato al primo posto per il maggior numero di trasferimenti in entrata, seguito da Spagna, Argentina, Inghilterra e Portogallo. Il paese con il maggior numero di trasferimenti in uscita è stato l'Argentina, con Inghilterra, Brasile, Spagna e Stati Uniti a completare la top five.