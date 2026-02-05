Oltre 5.900 trasferimenti e oltre 1,3 mld spesi da club: record nel calcio femminile
L'ultima finestra di mercato ha registrato un numero record di trasferimenti nel calcio professionistico maschile, anche se con una diminuzione della spesa rispetto a gennaio 2025. Nel calcio professionistico femminile, la spesa ha raggiunto livelli record, ma il numero totale di trasferimenti è leggermente diminuito rispetto a 12 mesi fa.
Secondo il Transfer Snapshot 2026 della Fifa, nel gennaio 2026 ci sono stati più di 5.900 trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile, il dato più alto mai registrato per una finestra di gennaio e superiore di poco più del 3% al precedente record stabilito 12 mesi fa. I club hanno speso oltre 1,3 miliardi di sterline in diritti di trasferimento internazionali, con un calo di circa il 18% rispetto a gennaio 2025, ma comunque superiore di oltre il 20% rispetto alle cifre registrate nel gennaio 2023.
Un nuovo record è stato stabilito anche nel calcio professionistico femminile. Per la prima volta in assoluto, i club hanno speso più di 10 milioni di dollari in trasferimenti internazionali durante la finestra di gennaio, oltre l'85% in più rispetto al precedente record del gennaio 2025.
Sono stati registrati più di 420 trasferimenti internazionali, con una leggera diminuzione di poco inferiore al 6% rispetto al gennaio 2025. I club inglesi sono stati i più spendaccioni nel calcio femminile (>5 milioni di sterline) e hanno anche effettuato il maggior numero di trasferimenti in entrata.
Nel calcio maschile, i club inglesi hanno fatto da apripista con una spesa totale per i trasferimenti di oltre 360 milioni di sterline. La top five è stata completata dai club italiani, brasiliani, tedeschi e francesi. Nel frattempo, i club francesi hanno ricevuto l'importo più alto in termini di diritti di trasferimento (>180 milioni di sterline), seguiti dai club italiani, brasiliani, inglesi e spagnoli. Il Brasile è risultato al primo posto per il maggior numero di trasferimenti in entrata, seguito da Spagna, Argentina, Inghilterra e Portogallo. Il paese con il maggior numero di trasferimenti in uscita è stato l'Argentina, con Inghilterra, Brasile, Spagna e Stati Uniti a completare la top five.