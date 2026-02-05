Parma, l'ad Cherubini: "Mercato? Il campo dirà se abbiamo fatto bene"

"Soddisfatto del mercato? Lo saremo quando il campo ci dirà se abbiamo fatto bene o meno": Federico Cherubini in conferenza stampa al centro sportivo di Collecchio traccia un bilancio dopo la chiusura della finestra invernale del calcio-mercato. L'amministratore delegato del Parma puntualizza: "abbiamo seguito anche le indicazioni del mister e ridotto il numero dei giocatori in rosa, alcuni hanno voluto prendere altre opportunità per giocare ma abbiamo inserito quattro giocatori che pensiamo possano alzare il livello (Strefezza, Nicolussi Caviglia, Franco Carboni e Nesta Elphege); Mikolajewski è ufficialmente aggregato alla rosa della prima squadra, Frigan è alla fine del percorso che lo ha tenuto lontano dai campi, speriamo di averlo per il finale di campionato". Non solo bilanci di mercato. "Tutti avremmo firmato per arrivare in questa posizione a questo punto della stagione ma non significa che siamo in una zona di comfort, la salvezza è da conquistare" spiega Cherubini che definisce "intelligente e pragmatico il lavoro di mister Cuesta" anche se "sappiamo di dover provare a fare qualcosa in più a livello offensivo". Il Parma ha il secondo peggior attacco della serie A con sole 15 reti segnate.