Fifa, il report mercato 2025: superati i 13 mld di dollari nei trasferimenti
© Getty Images
La Fifa ha pubblicato oggi il suo Global Transfer Report 2025, insieme al sito web interattivo Global Transfer Report, che offre agli utenti una piattaforma interattiva per esplorare dati e tendenze dettagliate sui trasferimenti per ogni federazione calcistica in tutto il mondo.
Nel 2025 sono stati completati 86.158 trasferimenti internazionali di giocatori, un record storico, nel calcio professionistico e dilettantistico maschile e femminile. Per la prima volta in assoluto, la spesa dei club per le commissioni di trasferimento ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record con un totale di 13,11 miliardi di dollari, oltre il 50% in più rispetto alla spesa del 2024 e il 35,6% in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2023.
Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi si sono confermati sia i primi a spendere che i primi a ricevere commissioni di trasferimento, con 3,82 miliardi di dollari spesi per trasferimenti in entrata e 1,77 miliardi di dollari incassati per trasferimenti in uscita nel 2025. In termini di numero totale di trasferimenti, i club brasiliani sono stati i primi con 1.190 trasferimenti in entrata e 1.005 trasferimenti in uscita. Le statistiche per ogni singola federazione sono disponibili sul sito web del Global Transfer Report. Anche il numero di club che hanno investito in trasferimenti in entrata ha continuato a crescere, raggiungendo il record di 1.214 club nel 2025. Analogamente, il numero di club che hanno ricevuto una commissione di trasferimento per almeno un trasferimento in uscita, 1.495, ha stabilito un nuovo record.
Nel 2025, i club hanno continuato a investire nel calcio professionistico femminile, con una spesa totale per i trasferimenti che ha raggiunto il livello record di 28,6 milioni di dollari, oltre l'80% in più rispetto all'anno precedente. Un totale di 756 club sono stati coinvolti in trasferimenti internazionali (+8,3%), con 135 di questi club che hanno investito in almeno un trasferimento in entrata (+23,9%) e 155 club che hanno ricevuto commissioni di trasferimento per i trasferimenti in uscita (+25,0%).
Queste cifre dimostrano chiaramente i notevoli progressi nel calcio femminile, con un numero sempre maggiore di calciatrici che diventano professioniste. Nel 2025 sono stati registrati circa 2.440 trasferimenti internazionali di giocatori professionisti, con un aumento del 6,3% rispetto al 2024.
Nel 2025 sono stati registrati anche 59.162 trasferimenti di giocatori dilettanti che si sono uniti a un nuovo club all'estero, un nuovo record e il 9,4% in più rispetto all'anno precedente. Delle 211 Federazioni affiliate alla Fifa, tutte tranne due sono state coinvolte in almeno un trasferimento dilettantistico lo scorso anno, a dimostrazione della portata universale del calcio. Come l'anno precedente, la Germania ha registrato il numero più alto di trasferimenti dilettantistici in entrata nel 2025, con un totale di 7.041.
Oltre a una panoramica globale, il Global Transfer Report 2025 include analisi approfondite su commissioni e tipologie di trasferimento, caratteristiche e contratti dei giocatori, nonché sezioni dedicate che esaminano le differenze a livello di confederazione, federazione e club. Per la prima volta, il rapporto include anche una sezione dedicata ai provini, brevi periodi di allenamento che consentono a club e giocatori di valutare reciprocamente la preparazione e il potenziale di ciascuno.