Fifa, il report mercato 2025: superati i 13 mld di dollari nei trasferimenti

Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi si sono confermati sia i primi a spendere che i primi a ricevere commissioni di trasferimento, con 3,82 miliardi di dollari spesi per trasferimenti in entrata e 1,77 miliardi di dollari incassati per trasferimenti in uscita nel 2025. In termini di numero totale di trasferimenti, i club brasiliani sono stati i primi con 1.190 trasferimenti in entrata e 1.005 trasferimenti in uscita. Le statistiche per ogni singola federazione sono disponibili sul sito web del Global Transfer Report. Anche il numero di club che hanno investito in trasferimenti in entrata ha continuato a crescere, raggiungendo il record di 1.214 club nel 2025. Analogamente, il numero di club che hanno ricevuto una commissione di trasferimento per almeno un trasferimento in uscita, 1.495, ha stabilito un nuovo record.