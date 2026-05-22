Manchester United, ufficiale il rinnovo di Michael Carrick fino al 2028

Il Manchester United ha ufficializzato il rinnovo di Michael Carrick fino al 2028. L'allenatore era tornato come allenatore a gennaio (con i Reds aveva giocato dal 2006 al 2018), ricevendo subito il premio di Allenatore del Mese dopo le vittorie contro Manchester City e Arsenal nelle sue prime due partite. Carrick ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League con 11 vittorie in 16 partite.

Da giocatore, con l'United ha disputato 464 partite, vincendo cinque Premier, una FA Cup, due Coppe di Lega, una Champions, un'Europa League e una Coppa del Mondo per club. Queste le sue parole dopo il rinnovo: "Dal momento in cui sono arrivato qui 20 anni fa, ho sentito la magia del Manchester United. Avere la responsabilità di guidare questo club mi riempie di orgoglio. Negli ultimi cinque mesi, questo gruppo ha dimostrato di poter raggiungere tutti gli standard che pretendiamo qui. Ora è il momento di guardare avanti insieme, con ambizione e un chiaro obiettivo. Il Manchester United e i nostri incredibili tifosi meritano di lottare di nuovo per i trofei più importanti".

