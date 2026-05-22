Arbeloa conferma: lascerà la panchina del Real Madrid

22 Mag 2026 - 12:13
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Alvaro Arbeloa, arrivato a gennaio per sostituire Xabi Alonso, ha confermato che lascerà la panchina del Real Madrid dopo l'ultima partita della stagione contro l'Athletic Bilbao, in programma domani. "Spero che sia solo un arrivederci. Il Real Madrid è stata la mia casa per 20 anni, in diversi ruoli. Questa sarà la mia ultima partita in panchina in questa stagione; non so se sarà l'ultima della mia vita, perché non si può mai sapere. Ma cercherò di godermela, sperando di vincere", ha dichiarato Arbeloa in conferenza stampa. 

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