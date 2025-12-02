Logo SportMediaset

Mercato

Enzo Fernandez: "Volevo il Chelesa a ogni costo: ho dovuto convincere Rui Costa..."

02 Dic 2025 - 18:03

Enzo Fernandez ha rivelato alcuni retroscena riguardo il suo passaggio dal Benfica al Chelsea, avvenuto nei giorni finali della mercato di gennaio 2023 per 121 milioni di euro: "Se non avessi parlato con Rui Costa non penso che il trasferimento si sarebbe concretizzato", inizia a raccontare il centrocampista argentino. "La trattativa tra i due club è stata molto lunga e difficile, il Chelsea mi voleva ad ogni costo ma il Benfica credeva che sarebbe stato meglio tratteneri per altri sei mesi: erano convinti che a giugno sarebbero arrivate molte più offerte. Nel calcio però non si sa mai e io non ho voluto perdere questo treno: volevo andare al Chelsea e giocare in Premier League".  

