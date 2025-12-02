Enzo Fernandez: "Volevo il Chelesa a ogni costo: ho dovuto convincere Rui Costa..."

Enzo Fernandez ha rivelato alcuni retroscena riguardo il suo passaggio dal Benfica al Chelsea, avvenuto nei giorni finali della mercato di gennaio 2023 per 121 milioni di euro: "Se non avessi parlato con Rui Costa non penso che il trasferimento si sarebbe concretizzato", inizia a raccontare il centrocampista argentino. "La trattativa tra i due club è stata molto lunga e difficile, il Chelsea mi voleva ad ogni costo ma il Benfica credeva che sarebbe stato meglio tratteneri per altri sei mesi: erano convinti che a giugno sarebbero arrivate molte più offerte. Nel calcio però non si sa mai e io non ho voluto perdere questo treno: volevo andare al Chelsea e giocare in Premier League".