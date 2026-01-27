Di Maria è sicuro: "Nico Paz ha fatto bene a restare a Como, ma in futuro..."

27 Gen 2026 - 15:31

Nel corso di un'intervista ad As, Angel Di Maria ha parlato anche del suo connazionale Nico Paz. Queste le parole dell'ex Juventus: "Se può tornare ai Blancos? Sì sicuramente. Il problema è che il Real Madrid ha molti buoni giocatori, e portarlo qui solo per lasciarlo in panchina non è una buona idea.  Stare al Como gli sta facendo molto bene; è sicuro di sé, è anche migliorato rispetto alla scorsa stagione, e sono molto contento per lui. Avrà la possibilità di giocare per un grande club". 

Ultimi video

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

Il Milan riflette sul colpo in difesa: idea Dragusin. Ma tutto dipende dal futuro di Loftus-Cheek

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:12
Napoli, Conte: "Sul mercato cerchiamo uno che salti l'uomo"
15:31
Di Maria è sicuro: "Nico Paz ha fatto bene a restare a Como, ma in futuro..."
14:15
Torino, Coco rinnova fino al 2029
14:05
Juventus, Douglas Luiz cambia squadra ma resta in Premier League
13:30
Che fine ha fatto Stephan Lichtsteiner? Prima panchina da allenatore in massima divisione