Di Maria è sicuro: "Nico Paz ha fatto bene a restare a Como, ma in futuro..."

Nel corso di un'intervista ad As, Angel Di Maria ha parlato anche del suo connazionale Nico Paz. Queste le parole dell'ex Juventus: "Se può tornare ai Blancos? Sì sicuramente. Il problema è che il Real Madrid ha molti buoni giocatori, e portarlo qui solo per lasciarlo in panchina non è una buona idea. Stare al Como gli sta facendo molto bene; è sicuro di sé, è anche migliorato rispetto alla scorsa stagione, e sono molto contento per lui. Avrà la possibilità di giocare per un grande club".