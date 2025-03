De Rossi: "Presto ricomincerò a fare ciò che mi piace. Allenare all'estero? Perché no"

"Allenare all'estero? Sì, perché no. Ho avuto tanti mesi per guardare il calcio italiano e penso che sia a livello molto alto, ma allo stesso tempo cerco di aggiornarmi sia da casa che dal vivo per vedere le strutture e i ritmi di gioco all'estero, che mi affascinano molto. Ho provato a migliorare una lingua che non parlavo benissimo, ho avuto tempo libero per fare cose che penso mi serviranno un giorno. All'estero mi va bene, non è un problema di dove, di lingua o di campionato, neanche di categoria. È discorso che ci sia un progetto serio con persone serie che abbiano voglia di fare un percorso insieme a me". Così l'ex tecnico della Roma Daniele De Rossi a margine del Premio "Asi Sport e Cultura" al Coni. "In questo momento in cui il presente non mi vede lavorare sulla panchina, cerco di concentrarmi su quella che è la costruzione di una società che si possa reggere in piedi da sola con le persone che sto mettendo dietro la scrivania e in campo", ha aggiunto l'ex centrocampista facendo riferimento all'Ostia Mare. "Poi tutti sanno che la mia passione, la mia vocazione e il mio futuro sarà in panchina. Non so dove, ma so che a giugno o un po' più tardi ricomincerò a fare quello che più mi piace. Spero di non avere più così tanto tempo libero, ma non l'ho buttato", ha concluso De Rossi.