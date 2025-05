Pep Guardiola ha le idee ben chiare in vista del futuro e, una volta concluso il contratto con il Manchester City, potrebbe non allenare più. Il tecnico spagnolo ne ha parlato in un'intervista a ESPN lasciando aperto vari spiragli: "Dopo la scadenza del contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so se mi ritirerò, ma mi prenderò una pausa".