Se è vero che il Milan ha intenzione di puntare su Samuele Ricci per l'estate, qualora il piano non dovesse concretizzarsi, è già pronta l'alternativa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossonero starebbe valutando la posizione di Hans Nicolussi Caviglia, messosi in luce con la maglia del Venezia.