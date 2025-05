Fabregas: "A Como sto bene, non aggiungo nulla"

Nonostante i possibili contatti con il Bayer Leverkusen, Cesc Fabregas non ha voluto sbilanciarsi sul futuro nel corso della conferenza stampa andata in scena alla vigilia del match contro il Parma. L'allenatore del Como ha spazzato via qualsiasi dubbio senza dire troppo: "Sul futuro non c'è nulla di nuovo, non posso dire nulla perché non c’è nulla. Sapete più voi le notizie di me. Non aggiungo nulla, qui sto benissimo, ma non ci sono cose nuove per il mio futuro. Le voci non mi interessano".