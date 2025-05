Roma, Kumbulla: "In estate torno, poi si vedrà"

Il futuro di Marash Kumbulla è tutto da scrivere. Dopo essersi ritrovato con la maglia dell'Espanyol, il difensore albanese è pronto a far rientro in Italia alla Roma, tuttavia la conferma in giallorosso è tutt'altro che scontata: "Voglio cercare di continuare su questa scia, nel senso di continuità e di costanza nel giocare. Non so quale sarà il futuro: sicuramente a fine campionato tornerò a Roma, perché sono in prestito secco. E poi non so cosa succederà, però sicuramente quello che voglio è cercare di avere più continuità possibile, come l'ho avuta quest’anno”.