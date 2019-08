Neymar vuole lasciare il Psg ma non intende smenarci nulla a livello salariale. Secondo El Chiringuito TV l'entourage del brasiliano chiederebbe 35 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni, per un totale di 175 milioni. Una soluzione che il Real Madrid, principale squadra interessata assieme al Barcellona, accetterebbe senza problemi in quanto lo identifica come top player di caratura mondiale.