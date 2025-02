Dalla Francia: Donnarumma-PSG, rinnovo con cifre al ribasso

Gianluigi Donnarumma sarà chiamato a fare dei sacrifici per restare al Psg. In scadenza nel 2026, l'ex Milan non ha mai fatto mistero di voler proseguire l'avventura parigini, ma questa volta il numero uno Al-Khelaifi non ha alcuna voglia di fare eccezioni o pazzie per trattenere le stelle presenti in rosa. Il nuovo modus operandi del club francese, scrive Rmc Sport, prevede un ingaggio basato su una parte fissa e una parte variabile determinata dalle prestazioni dei singoli e dal numero di partite giocate.