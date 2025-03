Nico Paz, l'Inter insiste: Zanetti a colloquio con il papà al Sinigaglia

L'Inter va in pressing sul giocatore ma deve vedersela con il Como e con il Real Madrid, che detiene un triplo diritto di "recompra" a 9 milioni per il 2025, a 10 per il 2026, a 11 per il 2027, da esercitare prima che inizi la sessione estiva del mercato. I merengues vantano anche un 50% sulla futura rivendita nel caso il club lariano decidesse di cedere il giocatore e potrebbero anche pareggiare l'offerta di un club concorrente per riprendersi Nico Paz se non esercitasse il diritto di "recompra". Dal canto suo il Como - come riferisce Tuttosport - avrebbe messo sul piatto un'offerta superiore ai 15 milioni di euro per togliere questa clausola agli spagnoli, che invece sono disposti a lasciare il giocatore ancora il riva al lago per poi riprenderlo tra un paio d'anni. L'Inter resta alla finestra ma non molla la presa.